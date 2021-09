Le Dahu gardien de Bois du Petit-Château

Le premier jardin public de La Chaux-de-Fonds a été créé il y a 130 ans. C’était le Bois du Petit-Château. En 1891, la Société d’embellissement qui a acquis le terrain deux ans plus tôt auprès de la Société de tir les Armes-Réunies le transmet à la Ville.

Il s’agit alors d’un bois aménagé avec quelques bancs et un pont. L’idée est d’offrir à la population un lieu naturel mais maîtrisé par l’homme où on peut aller se promener et se délasser en famille en toute sécurité.

Il s’agit là d’un projet initial appelé à évoluer comme l’explique Marikit Taylor, la chargée de la valorisation du patrimoine de la ville de La Chaux-de-Fonds :