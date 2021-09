Deux condamnations dans le procès sur l’incendie de l’usine Tectri

L’incendie de l’usine Tectri, à Court en 2017, a bien été causé par des négligences. C’est en tout cas l’avis du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à Moutier. La juge Maïli Rüfenacht a rendu lundi après-midi son verdict dans le procès qui l’occupait depuis une semaine. Le chef de chantier et le patron de l’entreprise de ferblanterie, qui menait des travaux sur le toit lorsque l’incendie s’est déclaré, ont été reconnus coupables d’incendie par négligence. Chacun a écopé de 30 jours-amende avec un sursis de deux ans.





Des normes pas respectées

La juge a estimé que les deux prévenus avaient violé leur devoir de prudence. Maïli Rüfenacht a rappelé que le sinistre s’était déclaré alors que le chef de chantier utilisait un chalumeau. Une flamme s’est engouffrée dans un trou et mis le feu à des matières combustibles. La juge a indiqué que le prévenu n’avait pas respecté les normes et directives en la matière qui demandent de détecter la présence de tels matériaux avant de commencer à travailler. Une bande en PVC cachait l’interstice, mais le chef de chantier aurait pu le voir en la soulevant. « Si on ne cherche pas, on ne trouve pas », a résumé la magistrate.

Concernant le patron, la juge a déclaré que son comportement passif était en cause. En effet, le responsable n’a, à aucun moment, rendu attentif son employé sur la présence de matières inflammables alors qu’il en avait connaissance. Il n'a pas non plus demandé de contrôle visuel. Au final, le Tribunal a donc estimé que les deux hommes devaient être reconnus coupables d’incendie par négligence et condamnés.





Des peines réduites

Le Ministère public avait réclamé des peines de 60 jours-amende avec sursis, mais la juge a estimé que la procédure avait duré trop longtemps et que le principe de célérité avait été violé. Elle a ainsi réduit de moitié le nombre de jours-amende. Les prévenus ont dix jours pour faire appel. /alr