Des armes, une moto et de la viande saisies à Bure

Une famille française a été pincée par les douaniers avec un drôle de chargement – dont des armes - à Bure. Les faits remontent à dimanche dernier mais ils ont été communiqués jeudi par l’AFD, l’Administration fédérale des douanes. L’infraction a été constatée par les douaniers lors d’un contrôle mobile alors qu’un père de famille âgé de 59 ans roulait avec son épouse et son enfant dans un utilitaire immatriculé en Suisse.

L’inventaire du contenu du fourgon a réservé quelques surprises. Les douaniers ont retrouvé trois fusils de chasse, une carabine, un pistolet ainsi que de la munition correspondante qui ne bénéficiaient pas d’autorisation d’importation. Le véhicule transportait également une moto de collection qui n’était, certes, pas en état de rouler mais qui n’avait pas été dédouanée non plus. Enfin, pas moins de 4,7 kilos de viande au-dessous de la franchise autorisée se trouvaient aussi dans la cargaison.

Les armes et la munition ont été mises en sureté et le conducteur sera dénoncé pour infraction à la loi fédérale sur les armes. La viande a pu être importée après paiements des droits de douane et d’une amende. Quant à la moto, des formalités devront être remplies pour régulariser son passage en Suisse. /comm-fco