Du cannabis dissimulé dans une voiture espagnole

Une jolie prise pour les douaniers suisses et français. Mardi 6 février, une patrouille mixte entre les Brigades de surveillance de la Douane française et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a mis la main sur un trafiquant. Un homme a été intercepté au volant d’une voiture immatriculée en Espagne au péage autoroutier de Fontaine, aux portes de Belfort. Le conducteur de 50 ans a été emmené au poste-frontière de Boncourt-Delle autoroute. Les agents de douane ont alors découvert dans les dossiers de siège 1 kilo de marijuana et 5 kilos de haschich, selon le communiqué de presse transmis ce vendredi. Le ressortissant espagnol a reconnu les faits et a été condamné par le tribunal judiciaire de Belfort à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et à 5 ans d’interdiction du territoire français. Une amende douanière de 21'000 euros a été ordonnée. /comm-ncp