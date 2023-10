Un individu abandonne son véhicule chargé de stupéfiants

Un individu abandonne son véhicule à la vue d’une patrouille. Dimanche dernier, des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont trouvé plus d’un kilo de haschich, 100 grammes de cocaïne, une matraque télescopique et un spray au poivre à grande capacité dans une voiture à Delémont. Le véhicule, immatriculé en France, était vide ; le conducteur ayant apparemment fui à la vue des gardes-frontières. Le déroulement des faits est le suivant : alors que les collaborateurs de l’OFDP effectuaient une patrouille, une voiture stationnée sur le bord de la route avec une personne à son bord a attiré leur attention. Ils ont alors décidé de faire demi-tour, mais le conducteur avait déjà pris la fuite dans le bois avoisinant. Malgré une tentative de poursuite en collaboration avec la police cantonale, l’individu n’a pas été retrouvé. Les stupéfiants, l’arme, le spray ainsi que des documents d’immatriculation et d’identité ont été saisis par la police cantonale jurassienne, annonce l'OFDF dans un communiqué. /comm-the