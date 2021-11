Haute-Sorne, un exemple en cyberadministration

Un projet qui porte ses fruits

Voilà donc trois ans que les autorités de Haute-Sorne ont affiché leur ambition de franchir le cap de la digitalisation. Aujourd’hui, l’administration communale et le Conseil communal de Haute-Sorne ont plutôt bien adhéré au concept de digitalisation, d’après le maire. Et les citoyens sont aussi les gagnants de ce projet, selon Raphaël Mérillat, chancelier de Haute-Sorne. « Ce qu’on constate, c’est qu’il y a moins de réclamations et moins d’oublis de l’administration et du Conseil communal », souligne-t-il, affirmant encore que la gestion des dossiers est meilleure. Jean-Bernard Vallat abonde en son sens. Selon le maire, les séances de l’exécutif sont plus efficaces, car mieux préparées. De plus, les conseillers peuvent disposer, via leur tablette, des informations de tous les dossiers dans n’importe quelle séance et peuvent s’y plonger à n’importe quel moment. En somme, le bilan actuel de ce projet de digitalisation est très positif à Haute-Sorne. Jean-Bernard Vallat souligne encore que la passation de pouvoir entre les conseillers actuels et ceux de la prochaine législature sera plus facile grâce aux différents outils mis en place. /mle