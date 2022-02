La géothermie revient et les esprits s’échauffent déjà

« C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase », nous a dit Jack Aubry, fervent détracteur de la géothermie en Haute-Sorne à qui s’adresse ce message. Il nous a confié qu’il allait consulter son avocat pour porter plainte, en son nom, probablement pour diffamation et injure. Le président du comité d’opposants Citoyens responsables Jura fait état d’autres lettres insultantes, plus anciennes, qui lui auraient été envoyées et auxquelles il n'a pas donné de suite juridique.

De son côté, André Irminger nous a dit qu’il assumait ses propos. Le chiffre de 49% qu’il avance faisait référence à un sondage en ligne réalisé par le Quotidien jurassien. Mais ce décompte était apparemment encore en cours. Dans l’édition du samedi, il était publié la proportion suivante : 70% des 759 répondants ont manifesté leur désaccord avec la récente décision de l’exécutif. Quant aux accusations de fraude, le président de Géothermie Jura assure qu’il a reçu des témoignages de proches qui auraient signé la pétition de 2017 sous la contrainte. Il admet n’avoir jamais été insulté par Jack Aubry lui-même, mais dénonce d’autres attaques de la part d’opposants. /vja