Première étape vers un éventuel complexe sportif et culturel à Haute-Sorne

Les autorités de Haute-Sorne ont lancé jeudi une consultation auprès de la population et des sociétés locales. A la suite du refus d’un crédit en juin 2021 destiné à l’assainissement et à la modernisation des installations du FC Bassecourt, un postulat a été déposé par le groupe formé par le PCSI et le Rassemblement Citoyen au Conseil général de la commune. Ce postulat, accepté en décembre 2020, visait à une réflexion de fond concernant les infrastructures mises à dispositions des sociétés, a fortiori des sociétés sportives. S’y est ensuite greffé l’aspect culturel.

Un groupe de travail s’est ensuite constitué au sein du Conseil général, le lien avec l’exécutif communal étant assuré par le dicastère de l’environnement, de la culture, des sports et des loisirs. Olivier Chèvre, l’auteur de cette proposition et membre du groupe de travail, explique la genèse du projet :