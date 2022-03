Du neuf dans la gestion des déchets à Delémont

Delémont veut une gestion des déchets plus moderne. Le Conseil de Ville a accepté lundi soir par 35 voix et 2 abstentions de modifier le règlement concernant l’élimination des ordures ménagères et autres déchets. Il est donc désormais possible d’adhérer au nouveau concept de gestion régional des déchets valorisables, proposé par le SEOD. Actuellement, les différentes communes du périmètre du SEOD ont chacune développé des solutions propres. Or, le SEOD s’est attaché à proposer un « concept modulaire de gestion intercommunale des déchets », afin de coopérer tout en gardant de la flexibilité. Ce concept propose divers niveaux de prestations (qui peuvent être cumulatifs) : de la gestion des fractions de base jusqu’à l’exploitation d’un Centre régional de collecte et de valorisation (CCV). Delémont souhaiterait choisir l’ensemble de ces niveaux, pour une offre des plus complètes.





Des économies pour les citoyens

Un crédit de 900’000 francs a d’ailleurs été voté pour l’acquisition d’un terrain, proche des Prés-Roses, destiné à la construction de ce CCV. Le Conseil de Ville l’a décidé par 31 voix contre 3 et 2 abstentions. Il a aussi décidé de mettre ce terrain en droit de superficie au profit du SEOD.

Pour le district de Delémont, le CCV pourrait devenir un centre de collecte des déchets spéciaux des ménages. Les citoyens pourraient alors gérer et éliminer plus de trente fractions de déchets dans un seul et même lieu. A Delémont, les tournées de collecte en porte à porte des encombrants et du papier carton seraient abandonnées. Ce nouveau système devrait permettre de faire baisser le prix par habitant, de 80 à 70 francs par an. Ernest Borruat, conseiller communal en charge de l’Urbanisme, assure que le coût total de gestion des déchets sera moindre, pour un meilleur service :