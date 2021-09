Le secteur « Gare Sud » de Delémont se dévoile

Le secteur « Gare Sud » de Delémont se met sur la voie de la modernité. Le Conseil communal a levé le voile mercredi sur le lauréat du concours d’idées en urbanisme. Les citoyens ont désormais une image de ce que pourrait devenir cet imposant quartier d’ici vingt à trente ans.

Le Collège d’expert a retenu pour la suite des études le projet intitulé « Et au milieu coule une rivière ». Il est piloté par le bureau lausannois « farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes », accompagné par « L’Atelier du Paysage », « Ecosan » et « Christ & Gygax ». Selon les experts, « ce projet se distingue par la clarté et la générosité de la nouvelle structure d’espaces publics qu’il propose, fortement ancrée dans le paysage et conférant une nouvelle identité à la Porte Sud de la gare de Delémont ». Et d’ajouter que le secteur « pourra s’affirmer non seulement comme un nouveau pôle de vitalité pour la ville et sa région, mais également comme un véritable trait d’union entre ses divers quartiers et la belle campagne qui s’offre à lui au Sud ». A relever que le Conseil communal n’a encore pris aucune décision quant à la réalisation du projet. Il prendra connaissance de celui-ci et décidera ultérieurement de la suite à donner.