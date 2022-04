Importantes modifications de la circulation pour cause de travaux à Delémont

Les travaux de réaménagement de la rue des Texerans et de la place de la Gare côté Ouest engendreront d’importantes modifications de circulation. La ville de Delémont annonce jeudi dans un communiqué que le quai de la Sorne sera mis en sens unique entre le giratoire de la Mandchourie et le giratoire de l’avenue de la Gare dès lundi prochain et jusqu’au vendredi 27 mai. La rue des Texerans sera interdite à tout trafic. Un itinéraire de déviation pour les piétons sera donc mis en place. Pour garantir les correspondances, certains arrêts de bus seront déplacés le long du quai de la Sorne. /comm-fwo