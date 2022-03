PRO-VITA fait face à des oppositions à Develier

Le projet PRO-VITA doit faire face à 12 oppositions à Develier. Le dépôt public des plans spéciaux de « La Betteratte », « Le Golat », « La Pran », « La Golatte » et « La Fenatte » a pris fin lundi. Ce projet de protection contre les crues et de revitalisation des cours d’eau est contesté par des particuliers, précise la commune. Ceux-ci demandent surtout des compléments d’information pour l’ouvrage sur leurs parcelles. Develier avait accepté le crédit pour le projet le 5 juillet 2020. Les autorités communales notaient d’ailleurs, dans le bulletin d’information précédent cette votation, que « les inondations vécues ces dernières décennies dans le village ont été des événements traumatisants ». Les dernières d’ailleurs ont encore eu lieu l’année dernière. Ce plan doit donc « permettre une protection constante et durable contre les crues ainsi qu’un entretien respectant les équilibres et la dynamique des écosystèmes aquatiques », précisait encore le feuillet. Des séances de conciliation avec les opposants vont se tenir d’ici le 28 mars, jour de l’assemblée communale qui doit voter ces plans spéciaux. /lbe