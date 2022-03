Une enquête en quête d’insectes

Une exposition est organisée en ce moment et jusqu’au 8 mai dans les locaux de la Médiathèque de la HEP de Delémont. Intitulé (En)quête d'insectes, le concept s’articule autour de différents postes qui invitent les enfants à se perdre dans le monde des scarabées, chenilles et autres libellules et ce de manière interactive. L’exposition a aussi une vocation itinérante. Elle s’exportera à la Médiathèque de la HEP de la Chaux-de-Fonds et à celle de Bienne dans les prochains mois. Un reportage de Laura Morales Vega qui a suivi la visite des élèves de 7ème Harmos de la classe de Maxime Meyer à Develier :