Nouveau logo pour l’Université de Neuchâtel

L’Université de Neuchâtel fait sa mue. L’institution indique ce lundi avoir changé son logo et sa charte graphique en collaboration avec l’agence Supero, basée à La Chaux-de-Fonds. Le nouveau logo propose le point du « i » à la fin du pictogramme afin d’« exprimer l’ouverture d’esprit et les voyages intellectuels qui caractérisent les études et activités de recherche menés à l’Université de Neuchâtel », précise un communiqué. Deux nouveaux portails web (site internet et intranet) seront encore développées dans le courant de l’année. /comm-gtr