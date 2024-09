Université de Neuchâtel: hausse de 5% des étudiants

Après avoir franchi la barre de 2000 étudiants l'an dernier, l'Université de Neuchâtel (UniNE) enregistre à nouveau une hausse pour cette rentrée. Les admissions se montent à 2179, soit une augmentation de 103 personnes (+5%). Les règles sur l'usage de l'intelligence artificielle ont été précisées.

« Au total, 3‘000 étudiants ont déposé leur dossier, ce qui montre la visibilité et l'attractivité de l'UniNE », a déclaré mardi Kilian Stoffel, recteur. L'établissement en a retenu 2'179 mais ce chiffre va encore fluctuer, notamment avec les étudiants étrangers qui n'auraient pas reçu leur permis.

La faculté des sciences économiques enregistre une augmentation de ses effectifs, celle de droit est en baisse et celles des lettres et sciences humaines et des sciences restent stables. Dans le détail, 950 étudiants (+21) se préparent à commencer un bachelor, 1'103 un master (+73) et 126 personnes (+9) à démarrer un autre cursus.

Six nouveaux professeurs, en lettres, travail social ou sciences naturelles font aussi leur rentrée cet automne. Au niveau des enseignements, sept bachelors ou piliers de bachelors et cinq masters ont été reprofilés, à la suite de changements du corps professoral et d'analyses approfondies des formations. Pour le bachelor en sciences économiques, une orientation "durabilité" a notamment été ajoutée.