Le collectif propalestinien a investi UniMail à Neuchâtel

Le collectif propalestinien présent à l’Université de Neuchâtel a mis ses banderoles dans un autre site de l’institution. Après avoir été affichés à l’aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel mercredi, les slogans sont désormais visibles ce jeudi à la faculté des sciences, au Mail. Sur place, pas d’autre trace du collectif, les étudiants habituels travaillent dans le calme. Le collectif prévoit de se réunir dans l'après-midi.

Dans un communiqué de presse envoyé à la mi-journée, le collectif demande que l’Université de Neuchâtel prenne des « mesures proactives » pour accueillir les étudiants, chercheurs et enseignants qui « souffrent de la destruction des universités de Gaza ou de formes de censure et de persécution dans les universités cisjordaniennes et israéliennes, sur le modèle des mesures prises à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine ». /comm-vco