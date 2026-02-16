La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

Une nouvelle équipe au rectorat de l’Université de Neuchâtel. Deniz Gyger Gaspoz a pris ses nouvelles fonctions de rectrice le 1er février. Elle succède à Kilian Stoffel, qui a occupé ce poste pendant près de 10 ans. Deux des trois vice-recteurs ont pris leurs fonctions en même temps. Il s’agit de Janine Dahinden et de Daniel Hunkeler. L’équipe est complétée par Evelyne Clerc qui occupait déjà ce poste.

Deniz Gyger Gaspoz connait bien le monde académique puisqu’elle travaillait à la HEP-BEJUNE en tant que vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires. Elle arrive également en terrain connu puisqu’elle a fait ses études à l’UniNE où elle a obtenu un doctorat en Sciences humaines et sociales.





Une volonté de travailler ensemble

Le fait d'intégrer une équipe pratiquement renouvelée est un défi, mais aussi une chance, selon Denyz Gyger Gaspoz. À son arrivée il y a deux semaines, elle a d’ailleurs ressenti « une volonté de travailler ensemble, d’avoir une vision commune. » Elle relève qu’une véritable collégialité s’est immédiatement mise en place dans cette nouvelle équipe rectorale.