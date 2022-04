Un pas supplémentaire pour le centre de collecte et de valorisation des déchets à Delémont

La Vallée de Delémont franchit une nouvelle étape dans la gestion de ses déchets. Réunie à Mervelier, l’assemblée des délégués du SEOD a approuvé jeudi soir une convention-cadre pour le futur centre de collecte et de valorisation qui sera construit sur le site des Prés-Roses, à Delémont. Ce document fixe le partage des tâches entre le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs, qui porte le projet, et les communes. Ces dernières ont désormais la main au niveau de la procédure. Elles doivent, en effet, choisir quelles prestations elles souhaitent obtenir de la part du SEOD.

Pour rappel, le nouveau concept de gestion des déchets est divisé en plusieurs niveaux. Les communes peuvent notamment décider de ne pas adhérer au projet de déchèterie régionale, mais demander la pose d’écopoints, l’organisation de collectes pour les encombrants ou encore confier la gestion des déchets verts au SEOD. Comme l’a souligné la présidente de l’assemblée des délégués, Géraldine Beuchat, le projet se veut à la carte. « Chacun prend ce qui lui convient », a-t-elle déclaré.





Des travaux cet été ?

Les crédits en lien avec ce nouveau concept de gestion des déchets devraient être soumis en juin prochain à l’assemblée des délégués du SEOD. Les travaux du centre de collecte et de valorisation pourraient eux commencer cet été. Concernant les taxes et les coûts à charge de la population, notamment pour les déchets payants, un règlement sera élaboré prochainement. Conformément à la nouvelle loi sur les déchets, le principe du pollueur-payeur sera pris en compte. /alr