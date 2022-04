Amertume et tristesse après l’annonce de la fermeture de Sainte-Ursule

Les parents d’élèves qui se sont battus pour sauvegarder l’école privée de Sainte-Ursule accusent le coup. Le Conseil de fondation a confirmé vendredi la fermeture de l’institution catholique privée basée à Porrentruy à la fin de l'année scolaire. Il a pris cette décision en dépit des garanties financières qui avaient pu être réunies. L’avis de la congrégation de Sainte-Ursule a notamment pesé dans la balance. La communauté a estimé que les risques étaient trop grands.

Coralie Sironi, l’une des initiatrices de la récolte de fonds, peine à comprendre cette position. « Je suis triste de cette décision, je suis même un peu amère, car en général, un projet capote lorsque l’on ne parvient pas à trouver les ressources. Or là, on a quand même réussi à récolter 333'000 francs. On a la Municipalité qui nous soutenait, une direction d’école et une majorité d’enseignants qui étaient disposés à relever le défi », explique cette maman d’élève. Cette dernière souligne que le groupe de parents était arrivé à mobiliser certaines personnes disposées à apporter leur expertise à l’équipe dirigeante pour remettre l’école à flot. « On est un peu fâchés, car on sentait que les choses étaient quasiment possibles », conclut-elle.