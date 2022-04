Des barrières pour se protéger du loup

Installer ce type de clôture a un coût : entre six et dix francs le mètre linéaire. Il existe toutefois des subventions : Pierre-Alain Juillerat mentionne qu’un agriculteur va toucher un franc de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), et un franc de la part du canton du Jura pour renforcer ou installer une clôture. « Ces deux francs cumulés ne vont pas couvrir les frais d’installation d’une nouvelle clôture mais ceux d’un renforcement électrique », relève le conseiller à la FRI. La majeure partie des coûts est ainsi à la charge de l’agriculteur. De son côté, le WWF Jura salue la pose de ces mesures de protection : « C’est un élément vraiment important pour pouvoir assurer la cohabitation du loup avec l’agriculture », souligne Marie-Anne Etter, secrétaire régionale du WWF Jura. /ech-gtr