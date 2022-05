La balade jurassienne au Trou du Creugenat

Tantôt un petit étang féérique caché dans la forêt, tantôt un gouffre profond et austère : la Matinale vous emmène ce mercredi en balade au Trou du Creugenat, entre Courtedoux et Chevenez. Un site qui adopte différents visages, selon les précipitations du moment. L'Ajoulote Laurie Marchand a grandi dans la ferme de ses parents à quelques mètres du trou. La gestionnaire en tourisme a guidé Marceline Michon sur les lieux après quelques jours de pluie. Le Trou du Creugenat ou creux des « Djnatches » (qui signifie « sorcières » en patois) est donc rempli d'eau et s'est déversé dans la plaine de Courtedoux... /mmi