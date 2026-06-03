« La Balade jurassienne » autour du SEOD :

Ce mercredi, « La Matinale » partait en balade aux alentours de la décharge du SEOD à Boécourt. L’occasion de se promener tout en s’instruisant sur le fonctionnement de cette institution. De nombreuses personnes se baladent aux abords de la décharge, puisque le sentier de la Valdorée contourne une bonne partie de cette dernière. Les responsables du site ont ainsi souhaité installer 17 panneaux explicatifs sur le fonctionnement de ce site, mais aussi sur la revalorisation des déchets. « La Balade jurassienne » partait à la découverte de ce petit sentier didactique avec le chargé de communication du SEOD, Philippe Zahno. /lge