« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

Le président de la société des sculpteurs de St-Ursanne nous amenait ce mercredi en promenade ...
« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

Le président de la société des sculpteurs de St-Ursanne nous amenait ce mercredi en promenade sur les hauteurs de la cité médiévales pour découvrir dix œuvres créées dans le cadre du 1400e anniversaire de la mort d’Ursanne.

Yves Ammann pose devant la première sculpture. Yves Ammann pose devant la première sculpture.

Direction St-Ursanne ce mercredi dans « La Balade jurassienne ». On s’intéresse à un sentier qui a été remis au gout du jour dans le cadre des festivités du 1400e de la mort d’Ursanne : Le sentier des sculpteurs. Une dizaine de sculptures ont été déposées sur un itinéraire reliant l’Ermitage et le chemin menant à la gare. Elles ont toutes été créées par la société des sculpteurs de St-Ursanne. Près de 200 marches sont à gravir pour voir la première œuvre. Les neufs autres sont ensuite éparpillées sur un sentier qu’il est possible de parcourir en moins d’une heure en prenant son temps. /lge

« La Balade jurassienne » avec Yves Ammann, président de la société des sculpteurs :

Ecouter le son


 

