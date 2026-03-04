« La Balade jurassienne » au sentier des sculpteurs

Direction St-Ursanne ce mercredi dans « La Balade jurassienne ». On s’intéresse à un sentier qui a été remis au gout du jour dans le cadre des festivités du 1400e de la mort d’Ursanne : Le sentier des sculpteurs. Une dizaine de sculptures ont été déposées sur un itinéraire reliant l’Ermitage et le chemin menant à la gare. Elles ont toutes été créées par la société des sculpteurs de St-Ursanne. Près de 200 marches sont à gravir pour voir la première œuvre. Les neufs autres sont ensuite éparpillées sur un sentier qu’il est possible de parcourir en moins d’une heure en prenant son temps. /lge