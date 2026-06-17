« La Balade jurassienne » au Montchaibeux

Un nouveau sentier didactique a été inauguré sur le site à Rossemaison. Le maire de la commune ...
« La Balade jurassienne » au Montchaibeux

Un nouveau sentier didactique a été inauguré sur le site à Rossemaison. Le maire de la commune, Yann Rufer, nous fait découvrir les particularités de la colline. 

Le sentier de la colline au Montchaibeux fait découvrir le site aux promeneurs. Le sentier de la colline au Montchaibeux fait découvrir le site aux promeneurs.

Une nouvelle façon de découvrir le Montchaibeux : la commune de Rossemaison a inauguré récemment le sentier de la colline, chemin didactique qui présente des aspects géologiques, paléontologiques et archéologiques parfois méconnus de cette colline située sur les territoires de Rossemaison, Courrendlin et Châtillon. On y apprend notamment « qu’une partie de la montagne de la couronne de Delémont a dû s’écraser » pour former le Montchaibeux ou encore les particularités du dinothère, animal proche de l’éléphant découvert sur le site et enfin les découvertes archéologiques réalisées dans un village celte sur les hauteurs de la colline. « Etant passionné d’histoire, le fait de se dire que des peuplades qui vivaient là-haut avaient totalement coupé les arbres de ce plateau pour faire un énorme village, c’est vraiment passionnant », se réjouit Yann Rufer. Le projet de nouveau sentier didactique a été rendu possible par l’Université de Bâle et Jurassica. /mmi 

Yann Rufer, maire de Rossemaison, présente le nouveau sentier de la colline qui fera découvrir le Montchaibeux même aux habitués.

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Yann Rufer, maire de Rossemaison, connaît le Montchaibeux comme sa poche ! Yann Rufer, maire de Rossemaison, connaît le Montchaibeux comme sa poche !


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