« La Balade jurassienne » avec RunElle

La Jurassienne Anna Ingravallo a lancé un groupe WhatsApp destiné aux femmes qui a pour objectif ...
« La Balade jurassienne » avec RunElle

La Jurassienne Anna Ingravallo a lancé un groupe WhatsApp destiné aux femmes qui a pour objectif de proposer des sorties de course à pied adaptées à tous les niveaux.

Anna Ingravallo est à la base de la démarche RunElle. Anna Ingravallo est à la base de la démarche RunElle.

Une fois n’est pas coutume, « La Balade jurassienne » ne nous emmène pas sur un chemin en particulier, mais nous parle d’un groupe bien spécifique : RunElle. Il s’agit d’un groupe WhatsApp créé par Anna Ingravallo. Son objectif : organiser des sorties de course à pied dans la région avec des femmes qui ont besoin de se déconnecter de leur quotidien le temps d’un footing. Selon la spécialiste dans tout ce qui est corps et bien-être, ce groupe est ouvert à toutes les femmes et n’a aucun objectif de performance. « Ce qui m’a fait lancer RunElle, c’est mon parcours de vie. Je faisais beaucoup de course à pied et je me retrouvais toujours toute seule dans ces courses et c’était frustrant de ne pas pouvoir partager. J’aurais donc bien voulu qu’un groupe comme celui-là existe. Amoureuse du sport et du bien-être, j’ai donc voulu cibler les femmes », explique Anna Ingravallo.

Concernant les parcours, ils sont variés et adaptés à tout le monde. Le but est aussi que les différentes participantes puissent partager de nouveaux itinéraires. /lge

« La Balade jurassienne » avec RunElle :

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