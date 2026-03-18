« La Balade jurassienne » avec les seniors :

On s’en va balader avec les seniors cette semaine. Le lundi après-midi, le Conseil des seniors de Moutier met sur pied des randonnées accessibles à tous, dans l’ensemble de notre région. L’occasion pour « La Matinale » de partir en balade avec eux. Et ce lundi, c’était rendez-vous à la gare de Lajoux pour descendre la Combe Tabeillon, en passant par l’étang de Bollement. Ces randonnées se veulent faciles. Pour la plupart des participants, c’est surtout l’occasion de sortir se promener en toute sécurité et de rencontrer de nouvelles personnes. /lge