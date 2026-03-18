« La Balade jurassienne » avec les seniors

Le lundi, le Conseil des seniors de la ville de Moutier se retrouve pour découvrir différentes ...
« La Balade jurassienne » avec les seniors

Le lundi, le Conseil des seniors de la ville de Moutier se retrouve pour découvrir différentes randonnées dans toute la région. Cette semaine, ils se sont rendus à la gare de Lajoux.

De nombreux seniors participent à ces randonnées. De nombreux seniors participent à ces randonnées.

On s’en va balader avec les seniors cette semaine. Le lundi après-midi, le Conseil des seniors de Moutier met sur pied des randonnées accessibles à tous, dans l’ensemble de notre région. L’occasion pour « La Matinale » de partir en balade avec eux. Et ce lundi, c’était rendez-vous à la gare de Lajoux pour descendre la Combe Tabeillon, en passant par l’étang de Bollement. Ces randonnées se veulent faciles. Pour la plupart des participants, c’est surtout l’occasion de sortir se promener en toute sécurité et de rencontrer de nouvelles personnes. /lge

« La Balade jurassienne » avec les seniors :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un plan spécial pour un nouveau lotissement à Grandfontaine

Un plan spécial pour un nouveau lotissement à Grandfontaine

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 05:15

« Futur de la précision » : la Haute École Arc à St-Imier soutient l’industrie régionale

« Futur de la précision » : la Haute École Arc à St-Imier soutient l’industrie régionale

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 17:35

Piscine de Porrentruy : la légalité du nouveau règlement en question

Piscine de Porrentruy : la légalité du nouveau règlement en question

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 17:00

Le Conseil fédéral interpellé sur la N18 entre Delémont et Bâle

Le Conseil fédéral interpellé sur la N18 entre Delémont et Bâle

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 16:44

Articles les plus lus