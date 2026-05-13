« La Balade jurassienne » à Porrentruy

Chantal Gerber nous emmène parcourir le périphérique piétonnier qui a reçu un coup de jeune ...
« La Balade jurassienne » à Porrentruy

Chantal Gerber nous emmène parcourir le périphérique piétonnier qui a reçu un coup de jeune et offre de multiples panoramas, entre peintures d'un autre temps et visions actuelles. 

Chantal Gerber, conseillère municipale à Porrentruy, sur le tracé du périphérique piétonnier qui donne notamment plusieurs points de vue sur le château. Chantal Gerber, conseillère municipale à Porrentruy, sur le tracé du périphérique piétonnier qui donne notamment plusieurs points de vue sur le château.

Quelque 11 km de balade autour de Porrentruy, pour redécouvrir la cité des Prince-Evêques, ses points de vue et son look d'autrefois. La Municipalité a donné un coup de jeune à son périphérique piétonnier. Des panneaux proposent de découvrir des tableaux de peintres, majoritairement jurassiens, qui ont mis en peinture le Porrentruy d'autrefois. « On a constaté, en 2020, que plusieurs panneaux étaient dégradés, à cause du temps ou d’incivilités. Les panneaux précédents contenaient tous des œuvres de Léon Prêtre. Puis, on s’est dit qu’on a un petit joyeux à Porrentruy, le Musée de l’Hôtel-Dieu, qui recèle plein d’œuvres d’autres artistes qui ont aussi peint Porrentruy », explique la conseillère municipale Chantal Gerber. « Chaque coin offre un panorama qui vaut la peine, avec un coup d’œil complètement différent », assure-t-elle. /mmi

Rendez-vous en lisière de la forêt du Banné avec la conseillère municipale et enseignante Chantal Gerber.

Ecouter le son

Parcours du périphérique piétonnier.pdf (PDF, 10 ko)

Porrentruy hier et aujourd'hui, entre peinture et réalité, c'est ce que propose le périphérique. Porrentruy hier et aujourd'hui, entre peinture et réalité, c'est ce que propose le périphérique.


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