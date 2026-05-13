« La Balade jurassienne » à Porrentruy

Quelque 11 km de balade autour de Porrentruy, pour redécouvrir la cité des Prince-Evêques, ses points de vue et son look d'autrefois. La Municipalité a donné un coup de jeune à son périphérique piétonnier. Des panneaux proposent de découvrir des tableaux de peintres, majoritairement jurassiens, qui ont mis en peinture le Porrentruy d'autrefois. « On a constaté, en 2020, que plusieurs panneaux étaient dégradés, à cause du temps ou d’incivilités. Les panneaux précédents contenaient tous des œuvres de Léon Prêtre. Puis, on s’est dit qu’on a un petit joyeux à Porrentruy, le Musée de l’Hôtel-Dieu, qui recèle plein d’œuvres d’autres artistes qui ont aussi peint Porrentruy », explique la conseillère municipale Chantal Gerber. « Chaque coin offre un panorama qui vaut la peine, avec un coup d’œil complètement différent », assure-t-elle. /mmi

