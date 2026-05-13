« La Balade jurassienne » à Porrentruy

Chantal Gerber nous emmène parcourir le périphérique piétonnier qui a reçu un coup de jeune et offre de multiples panoramas, entre peintures d'un autre temps et visions actuelles.
Quelque 11 km de balade autour de Porrentruy, pour redécouvrir la cité des Prince-Evêques, ses points de vue et son look d'autrefois. La Municipalité a donné un coup de jeune à son périphérique piétonnier. Des panneaux proposent de découvrir des tableaux de peintres, majoritairement jurassiens, qui ont mis en peinture le Porrentruy d'autrefois. « On a constaté, en 2020, que plusieurs panneaux étaient dégradés, à cause du temps ou d’incivilités. Les panneaux précédents contenaient tous des œuvres de Léon Prêtre. Puis, on s’est dit qu’on a un petit joyeux à Porrentruy, le Musée de l’Hôtel-Dieu, qui recèle plein d’œuvres d’autres artistes qui ont aussi peint Porrentruy », explique la conseillère municipale Chantal Gerber. « Chaque coin offre un panorama qui vaut la peine, avec un coup d’œil complètement différent », assure-t-elle. /mmi