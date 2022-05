Trois Jurassiens récompensés pour leur bravoure

Ils ont sauvé cinq jeunes femmes qui étaient prises au piège d’une voiture en flammes. Trois agriculteurs de Corban ont été récompensés vendredi à Berne pour leur bravoure par la Fondation pour les sauveteurs Carnegie suisse. Joëlle Eicher, Sébastien Eicher et Christophe Fleury ont chacun reçu une médaille d’argent. Pour rappel, ils étaient intervenus le 7 mars 2021 pour secourir cinq jeunes femmes qui venaient d’avoir un accident sur la route entre Montsevelier et Courchapoix. Leur voiture était sortie de la route à la suite d’une perte de maîtrise et elle avait commencé à prendre feu. Au total, 22 personnes ont été récompensées cette année par la Fondation Carnegie. /comm-alr