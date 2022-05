Dégâts sur la Tour de Moron

Dégâts importants sur la Tour de Moron. Les promeneurs ont eu une mauvaise surprise ce samedi matin en découvrant la Tour de Moron, sur la commune de Valbirse, en partie détruite. Contactée par RJB, la police cantonale bernoise a informé que l’édifice a été endommagé pendant la nuit. Mais pour le moment, impossible de savoir s’il s’agit d’un acte délibéré ou d’un effondrement sans l’implication d’un tiers. Des clarifications sont en cours et toutes les directions sont explorées par la police et la Fondation de la Tour de Moron. Pour le moment, aucun explosif n'a été retrouvé et la pierre au sol ne semble pas montrer de signes de dégâts internes. Les explications du président de la Fondation Henri Simon :