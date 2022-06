Chantal Gerber se lance dans la course à la mairie de Porrentruy

Une nouvelle candidature fait son apparition pour la mairie de Porrentruy. Réunie jeudi soir en assemblée générale, la section bruntrutaine du Parti socialiste a plébiscité Chantal Gerber en vue des élections communales de cet automne. Le PS indique qu’il entend ainsi « proposer une personnalité forte, capable d’imprimer un élan nouveau et d’offrir une alternance bienvenue à la tête de la ville ». Chantal Gerber souhaite défendre un « développement respectueux de l’humain et de l’environnement ainsi qu’une économie responsable privilégiant la proximité et la durabilité ».

Chantal Gerber est entrée au Conseil municipal de Porrentruy en mars 2020, après avoir siégé pendant sept ans au Conseil de ville. Elle est notamment en charge de la politique énergétique et environnementale de la ville. La Bruntrutaine est âgée de 53 ans et mère de deux enfants. Outre son mandat à l’exécutif, elle enseigne l’histoire et les sciences humaines à l’École de culture générale et à l’École des métiers de la santé et du social (DIVSSA CEJEF) à Delémont.

Pour rappel, le PCSI a déjà annoncé qu’il présentera Philippe Eggertswyler. Au PDC, la candidature d'Anne Roy est proposée par le comité à l'assemblée générale de la section locale. /comm-alr