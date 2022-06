Le SEOD plébiscite le Centre de collecte et de valorisation des déchets à Delémont

La construction du futur CCV, le Centre de collecte et de valorisation des déchets, à Delémont a passé un cap décisif. Les délégués du SEOD, le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs, ont accepté jeudi soir deux crédits d’un total de 7'420'000 francs destinés à la réalisation d’une déchèterie régionale aux Prés-Roses. Ils se sont prononcés lors d’une assemblée qui s’est tenue à Movelier. Les deux objets n’ont quasiment pas suscité de débats. Le premier crédit se monte à 4'820'000 francs et sera affecté à la construction de la structure. Il a été approuvé par 15 voix contre 0 et 1 abstention. La seconde enveloppe fixée à 2'620'000 francs servira notamment à la réalisation de 25 écopoints prévus dans 17 localités ainsi qu’à des aménagements à la décharge de Boécourt qui servira de site de stockage, sans agrandissement nécessaire. Elle a été adoptée par 13 voix contre 0 et 1 abstention. La somme globale a été divisée en deux – construction et aménagements – avec l’aval du Service des communes, ce qui permet de rester dans les compétences de l’assemblée des délégués – soit 5 millions de francs - et de ne pas passer par une décision de chaque commune en assemblée ou par un vote populaire.

Le projet de Centre de collecte et de valorisation des déchets se base sur un concept modulable. Chaque commune peut décider d’adhérer ou non à la structure et quelles prestations elle entend choisir. La balle est dès lors dans le camp des communes qui doivent se prononcer selon leurs modalités propres.

La Vallée de Delémont va ainsi pouvoir se doter d’une déchèterie régionale après l’échec en 2017 d’un premier projet prévu à Courtételle. Un travail long de huit ans, depuis les premières discussions, a ainsi trouvé son épilogue jeudi soir. Le président du SEOD, Michel Tobler, fait part de sa satisfaction et commente le résultat des deux votes: