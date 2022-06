Une première fontaine rafraîchie à Damvant

Les fontaines de Haute-Ajoie et de Grandfontaine se refont petit à petit une santé. Après les bassins de Grandfontaine, une première fontaine est mise en eau ce samedi à Damvant. C’est un rafraichissement régional qui est donc en marche pour donner un attrait à la région avec, dans l’idée, un projet touristique à la clé. L’association ResSources a été constituée il y a trois ans pour valoriser ce patrimoine bâti. Au total, quatre autres fontaines doivent être restaurées à Damvant, et 13 dans les autres villages de la commune fusionnée de Haute-Ajoie, dans une troisième étape. Le coût de la rénovation des fontaines de Damvant est de 300'000 francs et il en manque encore 40'000, souligne la secrétaire de l’association Josiane Sudan. Cette première mise en eau a déjà son petit effet puisque « les gens se rassemblent autour de la fontaine depuis qu’elle est restaurée, ça amène des rencontres », remarque Josiane Sudan qui habite juste à côté. Les restaurations de ce patrimoine bâti donnent un air frais aux rues du village. Il faut dire que la fontaine mise en eau samedi à Damvant date « certainement de 1858 », indique Josiane Sudan, et « avait coûté 650 francs à l’époque ». Sa restauration a atteint 70'000 francs aujourd’hui. /lbe