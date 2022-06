GRRIF va se séparer de ses animateurs

La radio GRRIF, qui appartient au groupe BNJ détenant également RTN, RFJ et RJB, va se séparer de ses trois animateurs d'ici à la fin de l'année. La chaîne, qui compte 26'000 auditeurs par jour, a pris cette décision pour des raisons économiques en lien avec la baisse de recettes publicitaires liées au Covid.

« On va essayer d'offrir une alternative d'emploi aux animateurs au sein du groupe », a déclaré jeudi à Keystone-ATS Matthieu Aubert, co-directeur de BNJ, confirmant une information du Temps. La radio GRRIF, qui a fêté ses dix ans, va continuer à offrir 30 minutes d'informations régionales par jour, des chroniques et à faire des partenariats, avec des festivals notamment.

La chaîne va se rapprocher du modèle de la radio fribourgeoise Fresh ou de la valaisanne Vertical, qui tournent toutes deux sans animation. « Nous n'avons aucune intention d'arrêter GRRIF et on va continuer la même ligne musicale », a ajouté Matthieu Aubert. En fêtant les dix ans dans plusieurs villes romandes, « on a vu l'attachement fort du public », a-t-il précisé.

GRRIF a une concession de l'OFCOM jusqu'à fin 2024. Elle pourrait la perdre, selon les scénarios envisagés. La réponse de l'OFCOM est attendue pour cet automne. /ats-aju