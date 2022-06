AgriJura fustige des décisions « incompréhensibles » du Conseil fédéral

L’adoption de normes plus contraignantes pour protéger l’environnement ne plait pas à AgriJura. La faitière agricole du canton du Jura a transmis ce vendredi une lettre ouverte munie de plus de 900 signatures aux membres du Conseil fédéral, aux élus jurassiens à Berne et à la direction de l’Office fédéral de l’agriculture. Des ordonnances adoptées par le gouvernement en avril dernier figurent dans son viseur. Ces textes instaurent notamment des règles plus strictes concernant l’utilisation des pesticides et les pertes d’éléments fertilisants. AgriJura évoque des décisions « incompréhensibles » au vu du « contexte géopolitique mondial actuel, affaiblissant la production de denrées alimentaires animales et végétales ». La chambre d’agriculture regrette notamment que le Conseil fédéral souhaite se priver de 3,5% des terres arables. /comm-alr