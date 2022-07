La Braderie de Porrentruy piaffe d’impatience

« Les gens n’attendent que ça ! ». Président de la Braderie de Porrentruy, Eric Pineau plante le décor à 55 jours de la fête. La 38e édition aura lieu du 26 au 28 août prochains dans les rues bruntrutaines. Covid-19 oblige, la manifestation n’avait plus été organisée depuis 2018, soit quatre ans.

Plus de 65'000 visiteurs sont attendus le mois prochain dans la cité des Princes-Evêques. Si l’élection de Miss Braderie disparaît, les organisateurs annoncent le traditionnel feu d’artifice le samedi – qui sera d’une durée de vingt-cinq minutes – un cortège le dimanche et, nouveauté, l’aménagement d’une grande zone de châteaux gonflables pour les enfants de 2 à 6 ans. L’accès sera gratuit. Côté musique, la programmation sera très éclectique, avec la mise en valeur d’artistes jurassiens et suisses : Drinker’s Soul, Christophe Meyer, Silver Dust, Zazou Haifa, Tafta, DJ Antoine, Carrousel, Joya Marleen, Break Free (tribute de Queen), Pegasus et la Compagnie Lumen monteront sur la scène devant la BCJ. Sans oublier les fanfares et les cliques qui déambuleront dans le circuit de la fête. Une autre scène, plus petite, prendra place devant l’Hôtel-de-Ville. Un flash mob y sera organisée. A noter encore que la vaisselle réutilisable va faire son apparition à la Braderie.





Rentrées gratuites avec le Noctambus

Du côté de la mobilité, le Conseil municipal a décidé d’offrir aux fêtards la possibilité de rentrer gratuitement avec le Noctambus le vendredi et le samedi. Par ailleurs, les Chemins de fer du Jura mettront à disposition des places de parc à Alle. Les visiteurs sont ensuite invités à prendre le train jusqu’à Porrentruy. « Il y aura des problèmes de stationnement en ville à cause de travaux. Le pont St-Germain sera fermé à partir du 4 août. Privilégier les transports publics est donc une bonne solution », dit Eric Pineau. /rch