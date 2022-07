La bouteille à la mer des maires jurassiens

Les maires jurassiens sont surchargés. C’est ce qui ressort d’un rapport présenté mercredi soir lors de l’assemblée de l’Association jurassienne des communes. « Complexification des tâches quotidiennes » et « manque de temps », le rapport met en évidence l’importance de solliciter l’aide du canton et de transférer certaines tâches des communes à l’Etat. « Certaines tâches sont déjà beaucoup réalisées par le canton, par exemple l’aide sociale. Les communes n’interviennent que légèrement. Est-ce qu’il ne faudrait pas confier l’entier de la tâche au canton, moyennant une modification des quotités d’impôts dans les communes ? » interroge par exemple le co-président de l’Association jurassienne des communes et maire de Clos du Doubs Jean-Paul Lachat. « Les réflexions sont en cours » pour améliorer la répartition des tâches entre communes et canton, répond la ministre jurassienne déléguée aux affaires communales Rosalie Beuret Siess. « Effectivement, les thématiques du social et de l’enseignement reviennent régulièrement sur la table », ajoute-t-elle.





Refonte de l’AJC en vue

Les maires jurassiens restent soudés mais veulent repenser leur collaboration. Les résultats d’un sondage, auquel 41 communes jurassiennes ont répondu et qui porte sur les attentes des maires envers l’Association jurassienne des communes, ont aussi été présentés mercredi. Lionel Maître, co-président de l’Association jurassienne des communes et maire de Boncourt, explique : « Il y a beaucoup d’attente mais peu d’envie de mettre des moyens à disposition. En Ajoie, les besoins sont moindres puisqu’on est bien organisé au niveau du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy », ajoute-t-il.