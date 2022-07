« Tout est surdimensionné » au camp fédéral de scoutisme

Il passe deux semaines au sein du plus grand rassemblement de scouts jamais organisé en Suisse. Le Jurassien Marco Voillat, habitant de Courroux, fait partie des quelque 260 jeunes de la région qui participent au camp fédéral CaFé. L’événement se déroule depuis le week-end dernier et jusqu’à samedi prochain dans la vallée de Conches, en Valais. Ce camp géant aurait dû se tenir l’an dernier, mais il a été repoussé à cause de la pandémie. Au total, près de 30'000 scouts sont réunis sur place. À 17 ans, Marco Voillat n’a jamais vécu une telle expérience. Ce genre de rassemblement n’a lieu que tous les 14 ans. « C’est vraiment incroyable. On fait de nombreuses connaissances. Tout est surdimensionné », a raconté Marco Voillat à RFJ.