Une halte de plus à Grandfontaine pour la tournée de Christophe Meyer

L’organisation se révèle toutefois relativement complexe pour les agriculteurs. S’ils accueillent volontiers Christophe Meyer, ils admettent faire face à de nombreux défis. La famille Vanden Sande ne fait pas exception.

Eric Vanden Sande nous confie ainsi que la charge de travail à fournir est importante, puisqu’il faut vider complètement le hangar qui accueille l’événement, l’aménager en conséquence, puis tout remettre en ordre une fois les festivités terminées. Et Florence, la femme d’Eric, de renchérir : « On est un peu fou, on ne sait pas trop dans quoi on s’embarque. Sans les amis et la famille qui viennent nous prêter main-forte, ce ne serait pas possible d’organiser un tel rendez-vous ».

Christophe Meyer lui-même avoue avoir le trac, mais pas celui qu’un artiste peut généralement ressentir avant de monter sur scène : « Quand je vois combien les agriculteurs chez qui je viens chanter s’investissent pour l’occasion, j’ai toujours peur qu’il n’y ait pas beaucoup de monde ».