Christophe Meyer : « Excité comme une puce sur le dos d’un cheval »

La roulotte va ainsi voyager sur plus de 400 km en empruntant le plus souvent des chemins : « plus on pourra prendre des chemins, plus je serai heureux. » Christophe Meyer rêve de redécouvrir certaines régions du Jura : « C’est magnifique ! » Le long de la route au rythme de Pin-Up, avec les agriculteurs qui le reçoivent et avec le public, le chanteur va rencontrer en toute simplicité les Jurassiens. Une simplicité qui séduit l’Ajoulot lors des concerts dans les fermes : « au niveau de l’organisation, de l’accueil, il n’y a pas de chichis. »

Et vous retrouverez Christophe Meyer tous les jours en direct sur RFJ. Entre 16h et 18h, l’ancien animateur y présentera son concert et fera gagner quelques cadeaux. /ncp