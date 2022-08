Murielle Macchi-Berdat brigue la mairie de Delémont

Il y aura combat pour la mairie de Delémont lors des élections communales du mois d’octobre. Le Parti socialiste delémontain a décidé vendredi soir, lors de son assemblée électorale, de lancer Murielle Macchi-Berdat dans la course. L’actuelle conseillère communale sera donc opposée au maire sortant, le PCSI Damien Chappuis. Pour rappel, ce dernier s’est porté candidat à sa réélection à la fin du mois du juillet. Murielle Macchi-Berdat a souligné qu’elle ne partait pas en campagne contre « qui que ce soit ». « Je souhaite offrir un choix à la population delémontaine et porter un projet de société », a souligné la candidate devant les membres et sympathisants du PSD.

Murielle Macchi-Berdat siège à l’exécutif de la capitale jurassienne depuis le 1er septembre 2016. Elle avait remplacé Jean-Yves Gentil. /alr