Écoquartier à Delémont : « Un projet d’une rare qualité en Suisse », se défend l’architecte

Autre grief, ce label « Sites 2000 watts » que le projet aurait obtenu avec un taux de 57% de satisfaction seulement. Examen obtenu « à la raclette », selon les propos d’Emmanuel Koller et du conseiller de ville socialiste Jude Schindelholz. « Venant d’une personne qui n’a peut-être jamais passé d’examen du tout et dont le niveau intellectuel est d’une faiblesse redoutable, je peux affirmer que cela est faux. Le label, on l’a obtenu, point. Lors du premier audit, on a obtenu des valeurs très largement supérieures à celles qui ont été annoncées. Lorsque la réalisation sera terminée, on sera certainement proche du 100%, contrairement à ce qu’affirme Judas (sic) Schindelholz », contre-attaque sèchement Michel Acquaroli, multipliant les attaques verbales personnelles envers différents élus et fonctionnaires. « Au Conseil de ville, ils n’ont tellement rien à faire à part jouer aux cartes qu’ils ont inventé des idioties et commérages, des propos de piliers de bistrot », lance amèrement l’entrepreneur genevois.





Michel Acquaroli défend une performance d'une rare qualité

L’architecte ajoute que l’exigeant label « Minergie Plus » a également été obtenu, notamment grâce à une révision totale du projet initial qui prévoyait « une énorme centrale à bois » en guise de chauffage. Appuyé par des responsables de chantier, il dépeint des bâtiments autonomes d’un point de vue énergétique, cumulant des pompes à chaleur géothermiques avec des panneaux photovoltaïques et solaires thermiques. « Cela donne des bâtiments d’une performance qui ne correspond à quasiment aucune autre réalisation faite en Suisse », avance même Michel Acquaroli. Le département de l’urbanisme a pourtant dressé une liste de critères sur lesquels il n’aurait « pas encore obtenu de garanties à ce jour » : cela concerne des places pour voitures et vélos en libre-service, l’aspect écologique des matériaux, la mixité intergénérationnelle et sociale, la qualité et biodiversité des espaces verts, ou encore la démarche participative des futurs habitants. « Il suffit de demander à ces braves gens d’attendre la fin des travaux. Nous sommes justement en train de faire nos aménagements extérieurs, les véhicules en libre-service se situeront là-bas sur le parking visiteurs, nous avons aussi des emplacements pour les vélos, etc... Ce genre d’affirmation ne mérite que réprobation et mépris », lance l’architecte, soupçonnant des propos électoralistes à quelques semaines des élections communales, alors que le permis de construire est, selon lui, « respecté au millimètre ».