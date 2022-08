L’écoquartier s’invite au Conseil de ville de Delémont

Le Conseil communal de Delémont partage certaines inquiétudes autour de l’écoquartier « Résidence de la Sorne », en cours de construction. Le sujet a été abordé lundi soir au Conseil de ville dans le cadre d’une réponse à une question écrite de Céline Robert-Charrue Linder. L’élue de l’Alternative de gauche avait fait part de ses craintes quant au respect de certaines normes, notamment concernant les matériaux utilisés, la biodiversité ou encore l’aspect intergénérationnel et se demandait ce qui serait réellement « éco » dans l’écoquartier. Le Conseil communal, par la voix du chef du département de l’urbanisme, a partagé ces craintes. Emmanuel Koller a indiqué que les contacts avec le promoteur étaient difficiles mais que le Conseil communal entendait maintenir la pression pour que l’écoquartier respecte les critères du plan spécial. Il a précisé que la commune avait même dû menacer de bloquer le chantier pour non-respect du permis de construire. « Nous avons encore les moyens de faire évoluer le chantier dans le bon sens et on espère que le résultat final ne soit pas trop mauvais », a également déclaré Emmanuel Koller au micro de RFJ.