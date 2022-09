Vérités et contre-vérités dans « l’affaire » de l’écoquartier

Les chiffres du label « Site 2000 watts » avancés par les élus sont-ils exacts ? Oui.

Les chiffres divulgués le 29 août dernier au Conseil de ville faisaient état d’une certification du label « Site 2000 watts » obtenue avec un taux de satisfaction de 57%, soit la moyenne de six notes obtenues dans différents domaines (60% en gestion, 52% en communication, coopération et participation, 57% en utilisation du site et urbanisme, 73% en approvisionnement et élimination, 52% en bâtiments, 53% en mobilité). Michel Acquaroli déclarait sur notre antenne : « Je peux affirmer que cela est faux. On a obtenu des valeurs très largement supérieures à celles qui ont été annoncées ». Après vérification auprès de l’organisation de « Site 2000 watts », les chiffres avancés par le Conseil communal et le conseiller de ville socialiste Jude Schindelholz s’avèrent exacts, corroborés par les documents de la certification. En revanche, l’analyse « politique » qui en a été faite, à savoir celle d’un examen « obtenu à la raclette », n’apparait pas des plus pertinentes. « Ça ne veut pas dire que c’est un projet moyen, mais un projet qui atteint une mise en place des mesures notablement supérieure que la moyenne », nous explique Francine Wegmüller, responsable de Site 2000 Watts pour la Suisse romande. Un « respect des engagements » qui n’est, selon elle, « pas qu’une simple formalité ».