Retraite de Roger Federer : notre page spéciale

Emotions suisses

Avec la retraite sportive de Roger Federer, c’est le livre d’or du tennis suisse qui se referme. De quoi inspirer un commentaire à Raphaël Chalverat :

Que d’émotions pour la Suisse avec la petite balle jaune ! On a tout d’abord vibré avec Marc Rosset en 1992, lorsqu’il a décroché la médaille d’or des Jeux olympiques de Barcelone. Puis on a vécu l’épopée fantastique du prodige Martina Hingis, 43 titres, dont 5 en Grand Chelem, plus jeune numéro un mondiale de l’histoire du tennis. Et Roger Federer a débarqué. Le Maître. L’homme de tous les superlatifs. Son premier titre en Grand Chelem en 2003 à Wimbledon a déclenché une déferlante sur herbe, sur terre et sur dur jusqu’en 2018, année de sa dernière victoire sur un Majeur. La tornade bâloise a tout emporté sur son passage. Un régal. Ajoutons évidemment aussi Stan Wawrinka : 16 titres, dont 3 en Grand Chelem, et, associé à Roger Federer, une Coupe Davis et de l’or olympique en double. Magique. Inoubliable. La Suisse a été gâtée avec ses champions de tennis. Pourrie gâtée. Aujourd’hui, ce livre d’or se referme avec la retraite du Bâlois. Chapeau, et merci l’artiste ! Si la Grande-Bretagne pleure sa Queen, la Suisse ovationne son King. /mle-jpi-rch-cto