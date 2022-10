Corruption électorale : 17 bulletins de vote concernés

Six communes sont bien touchées par l’affaire de corruption électorale en Ajoie. Le Ministère public indique lundi que Alle, Coeuve, Cornol, Courgenay, La Baroche et Porrentruy sont concernées par l’activité délictuelle de deux personnes sous enquête pour corruption électorale et captation de suffrages. Au total, 17 bulletins de vote ont été récupérés, dont 16 ont été identifiés et seront retirés des scrutins, précise le communiqué. Les aveux d'un ancien député PLR ne mentionnaient que quatre communes. L’enquête « suit son cours dans le but d’identifier le bulletin manquant », ajoute le Ministère public. /comm-gtr