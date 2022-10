Corruption électorale en Ajoie : les élections reportées à Alle

Le scrutin du 23 octobre est annulé à Alle. A la suite de l’affaire de corruption électorale et la situation « marquée par un climat suspicieux et la volonté de certains candidats de se retirer de la course », les autorités de Alle ont décidé de reporter les élections communales, selon un communiqué du canton. La commune communiquera prochainement sur les modalités de ce report et précise déjà que l'élection tacite du président et de la vice-présidente des assemblées, Bernard Studer et Mélody Grossmann, n'est pas visée par ce report.

Le but de cette décision est « avant tout d’apaiser le climat, de rétablir la confiance et de repartir sur des bases plus saines ».





Elections maintenues dans les cinq autres communes



Les cinq autres communes touchées, soit Coeuve, Cornol, Courgenay, La Baroche et Porrentruy ont décidé de maintenir leur scrutin. « Procéder à une annulation et à un report des scrutins dans ces communes n’aurait pas été proportionné », précisent les autorités.

Pour rappel, un ancien député libéral-radical a mandaté et rémunéré un tiers pour récolter des enveloppes de vote. Au total, 17 bulletins de vote sont concernés, dont 16 ont été identifiés et retirés des scrutins. Le Ministère public « poursuit actuellement la procédure pour identifier le dernier ». Des électeurs auraient également été rétribués pour remettre leur enveloppe de vote complète. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale pour corruption électorale et captation de suffrages. /comm-gtr