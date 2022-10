L'été se prolonge à Delémont

Les habitants de Delémont ont pu profiter dimanche de conditions estivales. Le mercure a affiché 25,4 degrés, un record saisonnier. Dimanche dernier, le chef-lieu jurassien s'était déjà distingué avec 25,3.

Selon Météosuisse, il s'agit de la journée estivale la plus tardive de l'année à Delémont depuis le début des mesures en 1959. La précédente date la plus tardive était un 16 octobre en 2017 et dimanche dernier. Une journée est considérée comme estivale si la température est égale ou dépasse 25 degrés.

Ailleurs en Suisse, le Rheintal et la région de Glaris ont également connu des températures estivales grâce au foehn. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 25,3 à Vaduz (L), 25 à Schwanden (GL) et 24,5 à Altdorf (UR), selon les mesures de Meteosuisse. Sur le Plateau en revanche, les températures n'ont pas dépassé les 20 degrés en raison de la nappe de brouillard.

/ATS