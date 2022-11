Classe politique : Porrentruy et Haute-Sorne attendent leur maire

Dans le chef-lieu ajoulot, on reprend les mêmes, puisque les trois candidats se sont maintenus pour le second tour. Les Bruntrutains devront donc choisir entre le PCSI Philippe Eggertswyler, la socialiste Chantal Gerber et la PDC Anne Roy.







Ce qui s’est passé depuis le 23 octobre

La première information, c’est le maintien des trois candidats, comme au premier tour. Et ça ce n’était pas habituel. La dernière Anne Roy, qui a obtenu 636 voix, a décidé de poursuivre la campagne. Chantal Gerber, qui a comptabilisé 690 suffrages et Philippe Eggertswyler qui en a lui 100 de plus, sont aussi restés dans la course. Et les trois politiciens ont multiplié les rencontres avec la population bruntrutaine pendant cet entre-deux tours. Ils ont essayé également de mobiliser les abstentionnistes : 52% des ayants droit ne se sont pas déplacés. Le PLR a également fait parler de lui depuis le 23 octobre, en auditionnant les trois politiciens pour au final laisser la liberté de vote à ses membres. Après bientôt trois semaines intenses, les trois candidats ont hâte d’arriver enfin à ce dimanche d’élection.





L’état d’esprit des trois candidats

On va commencer par celui qui a remporté le plus de voix au premier tour. Philippe Eggertswyler est confiant puisque ce sont les mêmes candidats qui se représentent. Mais l’élu PCSI reste prudent et humble car le monde politique réserve parfois des surprises. Selon Chantal Gerber, les compteurs sont remis à zéro pour ce second tour. La socialiste espère surtout une meilleure mobilisation des électeurs. Anne Roy aussi considère que tout est ouvert. C’est dans un état d’esprit positif que la candidate PDC attend cette fameuse journée.







Les chances de chacun

Le PDC espère réunir la droite autour de la candidature d’Anne Roy. Bien que le PLR ait laissé la liberté de vote, le parti vise une mobilisation face à une gauche multicolore selon ses propos. Mais Anne Roy compte 154 voix de retard et au Conseil municipal, elle n’a été élue qu’après la deuxième répartition. C’est l’inverse pour Chantal Gerber qui a été largement plébiscitée pour l’exécutif. C’est la candidate la mieux élue au Conseil municipal. Reste à savoir si Porrentruy compte encore de nombreux électeurs de gauche, puisque jamais le PS n’avait réalisé un aussi bon score à la mairie. Philippe Eggertswyler pourrait, comme pour le premier tour, glaner des voix à droite. Sûrement du côté d’électeurs PLR qui n’auront pas apprécié le manque de soutien du PDC à l’obtention du 2e siège à l’exécutif municipal. Les rancunes sont parfois tenaces dans le microcosme politique bruntrutain. Après une campagne sans fait d’arme de part et d’autre, difficile aujourd’hui de dire qui sortira vainqueur des urnes ce dimanche.