Classe politique : l'année présidentielle de Brigitte Favre 

La fin de l’année approche et avec elle, la fin de la présidence de Brigitte Favre au Parlement jurassien. La députée UDC de Saignelégier a présidé le législatif jurassien en 2022 et restera la première agrarienne à ce poste. Invitée de Classe politique mardi dans La Matinale, Brigitte Favre a expliqué son émotion lors de son dernier discours prononcé dans la peau de la présidente à la tribune du Parlement. Elle a ressenti de la « gratitude, cet accueil chaleureux de toute la population, du Parlement ». « Je pense que j’ai réussi à apporter ma touche personnelle avec de l’humour, essayer de respecter tout le monde », affirme Brigitte Favre au moment de dresser le bilan de sa présidence. « Une année très intense, donc c’est avec un œil qui rit et un œil qui pleure qu’on redonne cette présidence », admet-elle. L’élection d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral restera pour elle l’évènement le plus marquant de sa présidence.