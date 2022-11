Pas d’opposition au projet d’hydrogène vert à Glovelier

Feu vert pour le projet d’unité de production d’hydrogène vert à partir de bois à Glovelier. La demande de permis de construire n’a suscité aucune opposition. Le projet est porté par la société « H 2 bois SA » dont le Groupe Corbat est actionnaire majoritaire. Le concept vise à pouvoir produire et distribuer de l’hydrogène vert notamment pour alimenter des véhicules en carburant dans le but de remplacer les énergies fossiles. Le projet comporte également un volet industriel et des contacts ont déjà établis avec deux entreprises horlogères qui pourraient s’implanter près du site dans la « ZAM2 ». Le directeur adjoint du Groupe Corbat, Gauthier Corbat, explique que ce type de sociétés sont intéressées par l’hydrogène vert puisqu’elles pourraient en faire usage pour faire fonctionner des fours de recuit utilisés dans la fabrication de pièces. Il se dit également très satisfait de constater que le projet n’a pas fait l’objet d’opposition.